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Kurban Bayramı'nın ilk günü camiler doldu taştı: Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Kurban Bayramı'nın ilk günü camiler doldu taştı: Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

07:276/06/2025, Cuma
AA
DHA
IHA
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Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlarla başladı.

Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu.

İstanbul- Eyüp Sultan Cami

İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Bursa Ulu Cami.

Adana

Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Sultan Alparslan Camisine gelerek bayram namazı kıldı.

Adana

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Cami.

Diyarbakır Sur Cami

Zonguldak

Edirne Eski Cami

Ankara Kocatepe Cami

#kurban bayramı
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