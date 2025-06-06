Kurban Bayramı'nın ilk günü camiler doldu taştı: Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlarla başladı.
Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu.
İstanbul- Eyüp Sultan Cami
İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Bursa Ulu Cami.
Adana
Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Sultan Alparslan Camisine gelerek bayram namazı kıldı.
Adana
Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Cami.
Diyarbakır Sur Cami
Zonguldak
Edirne Eski Cami
Ankara Kocatepe Cami