Kurtlar Vadisi'nin müziklerinin efsane ismi Gökhan Kırdar'dan üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi dizisi müziklerinin efsane ismi Gökhan Kırdar'dan sevenlerini üzen haber geldi. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenilen sevilen sanatçının durumunun ciddiyeti ile ilgili son açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırdar, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Uzun yıllardır müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Gökhan Kırdar, geçtiğimiz Perşembe akşamı akciğerlerinde iç kanama geçirdi.
Aynı zamanda zatürre teşhisi de konulan sanatçının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Bu süreçte sosyal medyada sessiz kalan Kırdar, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunarak sevenlerini bilgilendirdi.
"YENİDEN NEFES ALABİLMEK GÜZEL"
Sanatçı, yaptığı paylaşımda yaşadığı zor süreci şu sözlerle dile getirdi:
"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…"
Ayrıca, yaşanan son yangınlarda hayatını kaybeden insanlara ve hayvanlara duyduğu üzüntüyü de belirten Kırdar, duygusal mesajıyla dikkat çekti:
"Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm..."
Sanatçı, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten sevenlerine teşekkür ederek, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında hayranlarıyla yeniden buluşacağını ifade etti:
"Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim... Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim."
HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Ünlü sanatçının paylaşımının ardından sosyal medyada hayranlarından ve sanat camiasından destek mesajları da geldi,. Pek çok kişi, Gökhan Kırdar'ın bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti.
Müziğin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da önemli işlere imza atan Kırdar'ın sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde sanatçının tedavi sürecine dair yeni bilgiler paylaşması bekleniyor. Hayranları, Gökhan Kırdar'ın en kısa sürede sağlığına kavuşarak müziğe dönmesini umut ediyor.