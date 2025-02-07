Kurtlar Vadisi'nin müziklerinin efsane ismi Gökhan Kırdar'dan üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü sanatçının paylaşımının ardından sosyal medyada hayranlarından ve sanat camiasından destek mesajları da geldi,. Pek çok kişi, Gökhan Kırdar'ın bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti.