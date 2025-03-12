Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sı Ali Sürmeli'nin son açıklamaları dikkat çekti. Oyunculuk yapmaktan mümkün olduğunca uzak durduğunu belirten Ali Sürmeli, mesleği neden bıraktığını anlattı. Öte yandan, en beğendiği genç oyuncuyu da açıkladı.
Usta oyuncu Ali Sürmeli, "Kurtlar Vadisi: Pusu", "Deli Yürek", "Çukur" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz projelerdeki performansıyla hafızalara kazındı. Sürmeli, artık ekranlarda yer almıyor.
Gözlerden uzakta yaşayan Sürmeli, son olarak basın mensuplarına oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı.
"Mümkünse bir şey yapmıyorum"
Uzun süredir ekrandan uzak olan Ali Sürmeli, gazetecilerin, "Sizleri uzun zamandır göremiyoruz, neler yapıyorsunuz?" sorusuna; "Mümkünse bir şey yapmıyorum. Emekli oldum, mümkün olduğunca oyunculuk yapmamaya çalışıyorum" yanıtını verdi.
"Bazen 'Ya Rabbim kurtar' diyorsun"
Ali Sürmeli, her oyuncunun tiyatro sahnesinden geçmesi gerekip - gerekmediği yönündeki soruya; "Mümkünse geçmeli ama televizyon için şart olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Dizi setlerindeki uzun çalışma saatlerine tepki gösteren Ali Sürmeli; "İnsanı zorlayan çalışma programları oluyor. Bazen 'Ya Rabbim kurtar' diyorsun. Biz 140 dakika çekiyoruz, patron onu üçe bölüp yurt dışına satıyor ve biz bunu sonradan duyuyoruz” diyerek sektörün mevcut durumunu eleştirdi.
Ali Sürmeli bu kararı aldıktan sonra uzun yıllardır yaşadığı 13 dönüm arsasında kurduğu mütevazı hayatına döndü.
Assos’ta yaşayan Ali Sürmeli, doğanın içinde dingin bir yaşantıya sahip.
En beğendiği oyuncuyu açıkladı
Günümüz genç oyuncularının performanslarını değerlendiren Ali Sürmeli en beğendiği oyuncuyu bu sözlerle anlattı;
"Bizim mesleği yaptıkları için onlara sevgi duyuyorum ama Alperen Duymaz diye bir genç var ki müthiş bir oyuncu... Ben, hep sevdiğim insanlarla çalıştım" diye konuştu.