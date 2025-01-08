Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hayati Hamzaoğlu... Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi sayısız filmde rol alan Trabzonlu oyuncunun oğlunun da meşhur bir oyuncu olduğu ve Kuruluş Osman ve birçok önemli dizide rol alarak babasının izinden gittiği öğrenildi.

1 /15 Türk sinema tarihine adını yazdırmış isimlerden biri olan Yeşilçam'ım 'sert bakışlı' usta oyuncusu Hayati Hamzaoğlu...



2 /15 Malkoçoğlu Kurt Bey, Çöl Kartalı, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen usta oyuncu, 2000 yılında henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetti.



3 /15 Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştıktan sonra sinema sektörüne girdi.



4 /15 Trabzon'da dünyaya gelen oyuncu '1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.





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6 /15 Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.







7 /15 Kötü adam rolleriyle hafızlara kazınan usta aktörün oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.



8 /15 Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun, Deniz Hamzaoğlu olduğu öğrenildi.



9 /15 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Hamzaoğlu da babasının izinden gitti ve oyuncu oldu.



10 /15 Kötü adam rolleriyle hafızlara kazınan usta oyuncunun oğlu da meğer en az kendisi kadar ünlüymüş.



11 /15 Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Durak, Hayat Şarkısı, Dört Köşeli Üçgen, Marlon, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Aile Arasında, Nefes Nefese, Halka, Bayi Toplantısı, Ya İstiklal Ya Ölüm ve Kırmızı Oda gibi projelerde yer alan Deniz Hamzaoğlu, son olarak Kuruluş Osman dizisindeki Bayındır Bey karakteriyle karşımıza çıktı.



12 /15 İlk ve ortaöğrenimini Yalova'da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim gördü.





13 /15 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını Rejisörlük Bölümünde tamamladı.



14 /15 Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.



