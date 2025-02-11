Kuş gribi Türkiye'ye de sıçradı: Bir mahalle karantinaya alındı

Kuş gribi Türkiye'ye de sıçradı. ABD'de görülen ve aylardır yüzbinlerce hayvanın itlaf edilmesine yol açan virüs Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle görüldü. Bölge kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Kümes sahibi hastalıklı hayvanların çukur açılarak kireçle gömüldüğünü kaydetti.
ABD'yi kırıp geçiren kuş gribi vakası Hatay'da da görüldü.
Valilikten alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde kümesi bulunan Abdullah Duman'ın, hayvanlarında hastalık gördüğüyle ilgili başvurusu üzerine ekipler inceleme yaptı.
Mahallede kümeslerdeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi ve sonuçlar pozitif çıktı.
Kuş gribi tespit edilen Paşaköy Mahallesi'ndeki farklı kümeslerde bulunan 338 kanatlı hayvan, ekiplerce toplanarak itlaf edildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesine hastalıkla ilgili bildirim yapıldıktan sonra, mahalle giriş ve çıkışlarına karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.
Kümes sahibi Abdullah Duman, gazetecilere, hayvanlarının telef olması üzerine konuyu yetkililere bildirdiğini söyledi.
Tahlillerin sonucunda hayvanlarında kuş gribi görüldüğünü belirten Duman, hastalıklı hayvanların çukur açılarak kireçle gömüldüğünü kaydetti.
H5N1 virüsü, kuş gribi nedir?
Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir.
H5N1 ölümcül mü?
Dünya, özellikle kuşlar ve diğer hayvanlar arasında küresel çapta önemli hastalıklara ve ölümlere neden olan H5N1 virüsü ile çalkalanıyor. İnsanlara da bulaşan H5N1 virüsü, kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebilir ve bazen ölümcül olabiliyor.
H5N1 nasıl bulaşır?
İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.
H5N1 kuş gribi mutasyonu bilim dünyasını alarma geçirdi
Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bu virüsün adapte olma ve muhtemelen insanlar arasında yayılma potansiyeline ışık tuttu. Araştırmacılara göre, bu varyantın hayvanlardan insan popülasyonuna sıçraması çok uzun sürmeyebilir ve bu da dikkatli gözetimi ve kısıtlamayı zorunlu hale getirebilir.
İnsan hücrelerinde daha etkili
Bu yeni araştırma, tek bir mutasyonun H5N1 kuş gribi virüsünün insan hücrelerine daha etkili bir şekilde tutunmasını nasıl sağlayabileceğini vurguluyor.
Kuş gribi türü öncelikle hayvanları etkilemiş olsa da, ara sıra insanları enfekte eder, genellikle enfekte hayvanlarla veya kirli ortamlarla doğrudan temas yoluyla.