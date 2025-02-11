Kuş gribi Türkiye'ye de sıçradı: Bir mahalle karantinaya alındı

H5N1 kuş gribi mutasyonu bilim dünyasını alarma geçirdi





Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bu virüsün adapte olma ve muhtemelen insanlar arasında yayılma potansiyeline ışık tuttu. Araştırmacılara göre, bu varyantın hayvanlardan insan popülasyonuna sıçraması çok uzun sürmeyebilir ve bu da dikkatli gözetimi ve kısıtlamayı zorunlu hale getirebilir.