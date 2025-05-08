Manavgatlı Cuma Turhan dil öğrenmenin sırrını çözdü: Hiç eğitim almadan 11 dilde konuşabiliyor

'Elimden gelse 20 - 30 dil öğrenmek isterim'

Antalya'da çalışmaya başladığı dönemlerde turistleri gördüğünde çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu aktaran Cuma Turhan, "Her gün çevremdeki insanlardan, 'Bu ne demek' diye diye İngilizce, Almanca, İsveççe, Norveççe, hep meraklıydım, hep öğrendim. Hala da öğreniyorum. Dil deyince bana bir şey geliyor. Seviyorum. Elimden gelse 20- 30 dil öğrenmek isterim. Bir şeyi hedefliyorum, 'Bu İngilizce bana yeter' diyorum. Ondan sonra Almanca. Almanla evlilik yaptığım için o da etken oldu. Hollandaca, İsveççe, Norveççe derken, odaklanıyorum ve o dilden bilmediğim şeyleri çevreme soruyorum, akıllı telefondan kelime kelime öğreniyorum. Birkaç dilde zorlanıyorum. Rusçaya yatkın değilim. Ama Avrupa dillerine çok yatkınım. Almancayı öğrendiğiniz zaman Hollandacayı anlayabiliyorsunuz. Türkçeyi bildikten sonra Azerbaycanlılar ve Kırgızlarla nasıl anlaşabiliyorsanız, her dilden sonra diğer diller daha kolaylaşıyor" diye konuştu. Kendisine göre en zor dilin Arapça olduğunu söyleyen Cuma Turhan, "Hollandalılar gırtlaktan konuşur, İtalyanlar müzik gibi, kulağa hoş gelir. Arapça ve Rusça biraz zordur" dedi.