Mangaldaki gizli tehlike: Bakteri riski kapıda, böyle pişirmek hastalıklara davetiye çıkarıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonu da açıldı. Uzmanlar, özellikle sıcak havada uygun şartlarda saklanmayan etlerde bakteri üremesine karşı dikkatli olunmasını, etlerin çok yüksek ateşte aşırı yanacak, kömürleşecek şekilde pişirilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte sebebi.
Kömürleşmiş etlerin sık tüketimi mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilirken, sadece protein ağırlıklı beslenmek karaciğeri zorlayabiliyor.
Yüksek sıcaklık, tavuk eti gibi protein açısından zengin gıdalarda salmonella gibi zararlı bakterilerin hızla çoğalmasına yol açabiliyor.
"Salmonella gibi bakterilerin üremesi için uygun ortam"
Yaz aylarında herkesin parklarda, bahçelerde mangal yapmayı sevdiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.
Doç. Dr. Bilal Toka, "Özellikle yüksek proteinli et türü gıdalar, daha özellikle de tavuk etinde bakterilerin üremesi için sıcak hava oldukça uygun bir ortam oluşturabilir. Bu yüzden etleri uygun şartlarda saklamak, marinesini yaptıktan sonra uygun şartlarda çok uzun süre sıcak havada kalmayacak şekilde saklamak önemli. Buna dikkat etmediğimiz takdirde özellikle tavuk etinde salmonella gibi bazı bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşacağından gastroenterit vakalarıyla besin zehirlenmesi dediğimiz durumlara yol açan başka bakterilerin çoğalmasıyla çeşitli enfeksiyonlara yol açabilmektedir" dedi.
Doç. Dr. Bilal Toka, şöyle devam etti: "Aşırı pişmiş, ateşle temas ederek pişmiş, üzerinde kömürleşme olmuş etlerin beraberinde tükettiğimiz turşu, sucuk gibi salamura besinlerin çok sık tüketilmesi, mide ve bağırsak hastalıklarına, mide mukozasının bozulmasına, bağırsaklarda polip gelişimine, zamanla tabii ki bu bir kere yemekle değil, sürekli bu şekilde beslenmekle, özellikle Uzak Doğu ülkelerinde sık gördüğümüz atrofik gastrit dediğimiz mide yüzeyinin incelerek tümör gelişimine yatkınlık oluşmasına sebep olabilir. Yine sebze türü besinlerin az tüketilmesi, özellikle mangalda pişmiş aşırı yanmış protein içeren gıdaların tüketilmesi kabızlık gibi çeşitli bağırsak problemlerine de yol açabilmektedir"
"Sebzeleri de mutlaka iyi yıkamak gerekiyor"
Doç. Dr. Bilal Toka, mangal yaparken öncelikle etlerin veya mangalda kullanılacak diğer sebzelerin iyi yıkanması, etlerin de uygun şartlarda saklanmasının önemli olduğunu söyledi.