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Mauro Icardi China Suarez ile evleniyor mu? Sosyal medya paylaşımı ele verdi

Mauro Icardi China Suarez ile evleniyor mu? Sosyal medya paylaşımı ele verdi

17:297/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığının ardından mutluluğu Arjantinli oyuncu China Suarez'de buldu. Bir süredir ABD'de tatil yapan ikiliden şaşırtan bir hamle geldi. Çift, yüzük detaylı paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olurken, "Evleniyorlar mı?" sorusu akıllara geldi.

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor.


Ünlü futbolcu, Wanda Nara ile olaylı ayrılığı sonrası China Suarez'e kalbini kaptırdı.

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, tatil için ABD'ye gitti.

Yüzükleri dikkat çekti

Yıldız futbolcunun sevgilisiyle yaptığı paylaşımda yüzükleri dikkat çekti. Ünlü çiftin yüzüklerini görenler "Evleniyorlar mı?" diye araştırmaya başladı.

"Seni seviyorum" notunu düştü

Mauro Icardi'nin "Seni seviyorum" notunu düştüğü kareyi Suarez de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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