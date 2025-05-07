Mauro Icardi China Suarez ile evleniyor mu? Sosyal medya paylaşımı ele verdi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığının ardından mutluluğu Arjantinli oyuncu China Suarez'de buldu. Bir süredir ABD'de tatil yapan ikiliden şaşırtan bir hamle geldi. Çift, yüzük detaylı paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olurken, "Evleniyorlar mı?" sorusu akıllara geldi.

1 /5 Galatasaray'da forma giyen Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor.



2 /5 Ünlü futbolcu, Wanda Nara ile olaylı ayrılığı sonrası China Suarez'e kalbini kaptırdı.

3 /5 Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, tatil için ABD'ye gitti.

4 /5 Yüzükleri dikkat çekti Yıldız futbolcunun sevgilisiyle yaptığı paylaşımda yüzükleri dikkat çekti. Ünlü çiftin yüzüklerini görenler "Evleniyorlar mı?" diye araştırmaya başladı.