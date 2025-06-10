Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'den şoke eden itiraf: 'Bana bir şey olursa...'

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 10 yıllık eşi Wanda Nara ile boşanma sürecine girdi. Ayrılık sürecinde çiftin yaşadığı gerginlikler gündemdeki yerini koruyor. Icardi geçtiğimiz günlerde, Wanda Nara'nın 7 milyon dolarlık bir hırsızlık olayını ifşa ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak, Icardi’nin nişanlısı Arjantinli oyuncu China Suarez, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. İşte detaylar.
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurmuştu.
Icardi ve Suarez ilişkilerini evlilikle taçlandırma yolunda ilerlerken, boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın hayatlarına olan etkisi devam ediyor.
Son olarak kızları Francesca ve Isabella'nın gittiği okuldan gelen resmi bir bildiri ikiliyi birbirine düşürdü.
"WANDA'NIN TEK ODAK NOKTASI CHİNA SUAREZ"
Icardi sözlerine şöyle devam etti; "Kararına saygı gösterdim ve diğer kardeşleriyle birlikte yemekte olmamasını anlayışla karşıladım. Ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim. Yakında her şey yerli yerine oturacak. Wanda Nara sirkini ve reyting getiren palyaçolarını anlıyorum. Ama acı çekenler; babalarıyla bağ kurmaları engellenen iki küçük kız. Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini."
3 Haziran tarihinde gönderilen e-postada, "Her iki ebeveynin de ülkede olmaması nedeniyle, küçüklerin velayetinin kime ait olduğunu en kısa sürede bildirmenizi rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
Bu gelişmenin ardından açıklamalar yapan Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'e ağır ifadeler kullandı.
Nara, "Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!" dedi.
Nara'nın sözlerine karşılık Icardi'den de gecikmeden yanıt geldi.
Icardi,şu sözleri kullandı: "Yeni partnerime, gelecekteki eşime saygı duy. Isi'ye gelince… En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir kız böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar? Psikolojik değerlendirmede, 8 yaşındaki bir çocuğun kullandığı dilin yetişkin dili olduğu ve annesi tarafından tekrarlandığı belirtildi. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim"
Icardi ve Wanda Nara arasındaki gerginliğin arasında kalmaktan sıkılan China Suarez, simsiyah bir ekranın üzerine "Bana bir şey olursa sorumlusunun kim olduğunu biliyorsunuz" notunu düştü.