Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'den şoke eden itiraf: 'Bana bir şey olursa...'

Nara'nın sözlerine karşılık Icardi'den de gecikmeden yanıt geldi.

Icardi,şu sözleri kullandı: "Yeni partnerime, gelecekteki eşime saygı duy. Isi'ye gelince… En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir kız böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar? Psikolojik değerlendirmede, 8 yaşındaki bir çocuğun kullandığı dilin yetişkin dili olduğu ve annesi tarafından tekrarlandığı belirtildi. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim"