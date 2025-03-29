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Maymun çiçeği salgını ülkeyi vurdu: Binlerce vaka, onlarca ölü var

Maymun çiçeği salgını ülkeyi vurdu: Binlerce vaka, onlarca ölü var

21:3829/03/2025, Cumartesi
DHA
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Uganda Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4 bin 810'a ulaştığını, can kaybının ise 37'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından bugün yayımlanan ulusal durum raporuna göre, son 24 saat içinde 13 yeni vaka ve 6 ölüm kaydedildi. 

 Yetkililer, sağlık çalışanları arasında herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirtti.

Raporda, vaka sayısındaki artışa dikkat çekilirken, hastalığın özellikle kentsel bölgelerde yaşayan genç yetişkinler arasında yaygın olduğu vurgulandı.

 Yetkililer, salgının kontrol altına alınması için halk sağlığı önlemlerinin sıkılaştırılacağını duyurdu.

#Uganda
#Maymun çiçeği
#Virüs

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