Bağışıklık sisteminiz zayıfsa dikkat. Herkes faydasını meyvesinde biliyor ama meğer faydaları sütünde saklıymış. İncir sütü, vücudu enfeksiyonlara karşı korur, toksinlerin atılmasını sağlar ve genel bağışıklık direncini artırır. Peki, incir sütü bağışıklık sistemini nasıl güçlendirir? İncir sütü nasıl tüketilir?
İncir meyvesinin sap kısmından elde edilen doğal sıvı olan incir sütü, sağlığa pek çok fayda sağlıyor.
Çoğu kişi, bu faydaların meyvede bulunduğunu düşünse de asıl yarar incir sütünde gizli. Peki, İncir sütünü nasıl tüketmeliyiz, faydaları neler?
Güçlü antioksidan etkisi
İncir sütü, serbest radikallerle savaşan doğal antioksidanlar içerir.
Doğal antibakteri
İncir sütü, bakterilere ve virüslere karşı doğal bir savunma mekanizması oluşturur.
Enfeksiyonlara karşı koruma
İncir sütü, içeriğindeki doğal enzimler sayesinde enfeksiyonların hızlı iyileşmesine destek olur.
Bağırsak sağlığı
Sağlıklı bir bağırsak florası, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla daha etkili mücadele etmesine yardımcı olur.
Bağışıklık hücrelerini harekete geçirir
İncir sütü, bağışıklık hücrelerinin (beyaz kan hücreleri) daha etkili çalışmasını sağlayabilir. Bu da vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.
İncir sütü nasıl kullanılır?
İncir sütü, bağışıklık sistemini desteklemek için çeşitli şekillerde kullanılabilir. İşte kullanım yöntemleri...
Sade içim;
Taze incirden elde edilen birkaç damla incir sütü, düzenli olarak tüketilebilir. Ancak tadı yoğun olabileceği için su ya da bal ile karıştırarak içmek daha kolay olabilir.
Şifa Çayı;
Bağışıklığı desteklemek için incir sütünü bitki çaylarına ekleyebilirsiniz. Özellikle kış çayları ile birleştirilerek bağışıklık güçlendirici etkisi artırılabilir.
Cilde kullanım;
Ciltte enfeksiyon riskini azaltmak ve bağışıklık sistemini dolaylı yoldan desteklemek için incir sütü, cilde harici olarak uygulanabilir. Ancak alerji testinden sonra kullanmanız önerilir.