Mekke ve Medine'yi resmeden tablolar Topkapı Sarayı'nda restore ediliyor: Çok nadir olarak görülen eseler

"2 AY GİBİ BİR SÜREDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"





Kocaman, "6 aydır bu eserlerimizin restorasyonları sürmektedir. 2 ay gibi bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Eserler 'Mekke' tasvirli eserin 17. yüzyıla ait olduğu görülmekte. 'Müzehhib El-Hâc Feyzullah' imzalı 1799 tarihli tablodur. Diğeri yani Medine tablosu ise 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. O dönemin Medine şehrini anlattığı görülmektedir. Mekke tablosu yaklaşık 4.5 metrekare büyüklüğünde, Medine tablosu ise 1.20 santimetrekare büyüklüğündedir. Bu iki tablo elbette nevi şahsına münhasır dediğimiz tablolar. Osmanlı'da çok fazla yağlı boya tabloya rastlayamıyoruz. Ancak bu iki tablo yağlı boya tablo olmasından dolayı önem arz ediyor. Hem Mekke ve Medine'yi anlatmasından dolayı da ayrı bir önem arz etmekte. Belge niteliği taşıması dememizin sebebi de, örneğin Medine tablosunda ağırlıklı olarak hangi bölgede ne var üzerine tek tek yazılmış. Bu da o bölgenin, o dönemin Mekke ve Medinesi'ni anlatmasından dolayı da belge niteliği taşımakta. Bu eserler, Mekke ve Medine Osmanlı'ya bağlı olmasından dolayı elbette ki bu topraklarda yapılmış eserler" dedi.