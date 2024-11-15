Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi de baş ağrısı. Peki başımız neden ağrır? Baş ağrısını tetikleyen en önemli faktörler neler? Migren mi yoksa gerilim tipi baş ağrısı mı daha tehlikeli? Kimler risk altında? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, yaşam kalitesini düşüren baş ağrılarının sebebinin ciddi özürleyici boyuta ulaşabilen migren atakları olabileceğini belirterek migrenle baş edebilmenin yöntemlerini ve gerilim tipi baş ağrısıyla arasındaki farkları tek tek anlattı. İşte migren atakları ve baş ağrılarını tetikleyen en önemli faktörler ile tedavi yöntemleri…
Havaların soğumasıyla birlikte baş ağrısı şikayetleri arttı. Peki sık görülmeye başlayan bu baş ağrılarının sebebi migren mi? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr.Özge Arıcı Düz, baş ağrısı ve migren ataklarıyla ilgili yenisafak.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Migren ataklarının ciddi özürleyici boyuta ulaşabilen ağrılar olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Özge Arıcı Düz migrenin belirtilerini, migren anında ne yapılması gerektiğini, migrenin tedavi yöntemlerini ve gerilim tipi baş ağrısı ile migren arasındaki farkları tek tek sıraladı. İşte tüm detaylar…
Migren belirtileri neler?
Zonklayan baş ağrısı
Mide bulantısı ve kusma
Işık ve gürültü gibi seslere karşı duyarlılık
Baş dönmesi, bayılma ve bilinç düzeyinde değişiklik
Görüşte bulanıklık ve görme güçlüğü
Ağrı süresinde 3 saat 3 gün detayı
Migrenin, ataklar ile ortaya çıkan sıklıkla tek taraflı olarak hissedilen, zonklama ve sıkışma şeklindeki ağrılarla, mide bulantısı, kusma, ısı ve ışığa duyarlılık ile karakterize bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Özge Arıcı Düz ağrı süresinin genellikle 4 ile 72 saat aralığında olduğunu söyleyerek bu sürenin bazı hastalarda daha kısa bazı hastalarda ise daha da uzun olabileceğini ifade etti.
Migren ataklarında en önemli tedavinin yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, migren ile ilgili tetikleyicileri tek tek açıklayarak uzak durulması gerektiğini söyledi.
Baş ağrısı ve migreni tetikleyen en önemli 10 faktör?
• Açlık, susuzluk ve yemek düzeni değişiklikleri (öğün atlamak gibi)
• Uyku düzensizliği (Az ya da çok uyumak)
• Stres
• Paketli gıdalar
• Aşırı kafein, gazlı içecekler ve çay tüketimi
• Yoğun fiziksel aktivite
• Kadınlarda menstruasyon dönemi
• Işık ve ses
• Hava değişimi
• Alkol ve sigara tüketimi
Migren ve Gerilim tipi baş ağrısı arasındaki fark ne?
Migren ataklar halinde gelir, gerilim tipi baş ağrısı genellikle kronik günlük baş ağrısıdır. Hastanın neredeyse her gün baş ağrısı vardır
Migren sıklıkla başın tek yarısında sağ ya da sol yarısında lokalizedir. Gerilim tipi baş ağrısı çift taraflı ortaya çıkar
Migren baş ağrısı zonklayıcı karakterdedir. Gerilim baş ağrısı sıkıştırıcı karakterdedir.
Işık ve ses hassasiyeti migrende çok sık karşımıza çıkarken gerilim tipi baş ağrısında çok sık görülmez.
Bulantı ve kusma migrende çok fazla görülürken gerilim tipi baş ağrısında görülmez.
Migren genellikle 30’lu yaşlarda ortaya çıkarken gerilim tipi her yaş grubunda ortaya çıkabilir.
Baş ağrısı ve migrene ne iyi gelir?
• İstirahat etmek
• Yeterli uykuyu alabilmek 6-8 saat
• Stres yönetimi sağlamak
• Yeterli miktarda su tüketmek
• Magnezyum takviyesi almak
• Uygun ağrı kesici kullanılması
• Işık ve sesin yoğun olduğu ortamlardan uzak durmak
Migrenin tedavi yöntemleri neler?
Medikal Yöntemler
Migren tedavisinde ilk olarak medikal yöntemlerin (ilaç tedavisi) tercih edildiğini belirten Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, önceliğin atak tedavisi ve migren koruyucu tedavisi olduğunu söyleyerek ağrının başladığı ilk yarım saat içinde ağrı kesicinin mutlaka alınması gerektiğini vurguladı. Bazen atak süresi fazla olduğunda koruyucu tedaviler önerilir.
Botulinum Toksin Uygulamaları
Dünyada da kabul gören ve kılavuzlara giren Botulinum toksin uygulamalarının özellikle medikal tedaviye yanıtsız hastalarda çok belirgin fayda sağladığına dikkat çeken Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, doğru seçilmiş hastalarda oldukça faydalı bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.
Migren Aşısı
Yeni bir tedavi yöntemi olan migren aşısı da migren için keşfedilen ilk spesifik tedavidir ve ataklar sırasında etkin ve koruyucu olarak kullanılabilir.
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
SORU: Kahve ve bitter çikolata baş ağrısına iyi gelir!
CEVAP: Hayır! Kafein ve bitter çikolata her baş ağrısına iyi gelmez, migren ataklarını tetikleyebilir. Bu yüzden sınırlı tüketilmesinde fayda var.