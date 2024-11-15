Ağrı süresinde 3 saat 3 gün detayı

Migrenin, ataklar ile ortaya çıkan sıklıkla tek taraflı olarak hissedilen, zonklama ve sıkışma şeklindeki ağrılarla, mide bulantısı, kusma, ısı ve ışığa duyarlılık ile karakterize bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Özge Arıcı Düz ağrı süresinin genellikle 4 ile 72 saat aralığında olduğunu söyleyerek bu sürenin bazı hastalarda daha kısa bazı hastalarda ise daha da uzun olabileceğini ifade etti.



