"Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Karadenizli Emin Kır isimli yarışmacının karşısına çıkan soru ve kişiliği hem izleyenleri hem de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu. 7 bin 500 TL'lik 3. soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Oktay Kaynarca, yarışmanın eski sunucularını işaret ederek "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler' ifadelerini kullandı.

1 /8 Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümünde de yine çok konuşuldu.



2 /8 Birbirinden başarılı performansların göz doldurduğu programa katılan Emin Kır isimli Trabzonlu yarışmacı, renkli kişiliğiyle izleyenleri kahkahaya boğdu.



3 /8 Yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan yarışmacı, ilk baraj sorusunu kolaylıkla yanıtlamayı başardı.



4 /8 Kendisine yöneltilen sorulara hızlı bir şekilde cevap veren Emin Kır, üçüncü soruya geldiğinde hem şaşırdı hem de keyifli anlar yaşadı.



5 /8 "Kurtlar Vadisi, 'Adanalı', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizilerde rol almış oyuncu kimdir?" sorusunu gören Oktay Kaynarca ve stüdyodaki izleyenleri kahkahaya boğdu.



6 /8 "A- Oktay Kaynarca", "B- Kenan İmirzalıoğlu", "C- Selçuk Yöntem" ve "D- Murat Yıldırım" seçeneklerini gören yarışmacı, "A- Oktay Kaynarca" seçeneğine hiç düşünmeden yanıt vererek 7.500 TL değerindeki soruyu kolaylıkla cevapladı.

7 /8 Oktay Kaynarca ise şıkları görünce, "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler. O isimlerin hepsi oyuncu arkadaşlarım, abim, hepsi Milyoner'in eski sunucularıydı. Kenan Işık'ı da rahmetle anıyoruz" yorumunda bulundu.