Milyonlarca Facebook kullanıcısına uyarı: 15 Aralık'ta tamamen kaldırılıyor

Sosyal medya devi Meta, Facebook’ta köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 15 Aralık itibarıyla bazı uygulamaları devre dışı bırakacağını duyurdu.
Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meta, milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook Messenger’da önemli bir adım atıyor. Şirket, 15 Aralık tarihinden itibaren platformdaki bazı uygulamaları kaldıracağını açıkladı.
Şirketin TechCrnch’a doğruladığı bilgiye göre, bu tarihten sonra kullanıcılar masaüstü uygulamalarına giriş yapamayacak ve otomatik olarak Facebook’un web sürümüne yönlendirilecek.
SOHBET GEÇMİŞİ İÇİN UYARI YAPILDI
Meta, web sürümüne geçmeden önce sohbet geçmişlerinin silinmemesi için kullanıcıları “Güvenli Depolama” özelliğini etkinleştirmeye çağırıyor. Bu özellik, uçtan uca şifreli sohbetlerin korunmasını sağlıyor ve “Gizlilik ve güvenlik > Mesaj depolama > Güvenli depolamayı aç” adımlarıyla kontrol edilebiliyor.
Meta, kullanıcılara geçiş için 60 günlük bir süre tanıyacak.
Sürecin başlamasıyla birlikte kullanıcılar, uygulamanın kapanacağına dair bildirim alacak.