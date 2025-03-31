Milyonlarca Müslüman bayram namazı için saf tuttu: İşte dünyadan kareler

işgalci İsrail'in engellemelerine rağmen ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistin halkı, Gazze'de yaşanan soykırım ve işgal sebebiyle bu bayramı da buruk geçiriyor. Fakat engellemelere boyun eğmeyen Filistin halkı her zaman olduğu gibi bu bayramda da Aksa'nın avlusunu doldurdu.