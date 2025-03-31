Milyonlarca Müslüman bayram namazı için saf tuttu: İşte dünyadan kareler

Dünya üzerindeki milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nı eda etmek için camileri doldurdu. Mescid-i Aksa'dan Nijerya'ya kadar milyonlarca Müslüman bayram namazı için saf tuttu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin Müslüman bayram namazını eda etti.
işgalci İsrail'in engellemelerine rağmen ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistin halkı, Gazze'de yaşanan soykırım ve işgal sebebiyle bu bayramı da buruk geçiriyor. Fakat engellemelere boyun eğmeyen Filistin halkı her zaman olduğu gibi bu bayramda da Aksa'nın avlusunu doldurdu.
Esed rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin başkenti Şam'daki Kasiyun Dağı'ndaki Meçhul Asker Türbesi'nde binlerce Müslüman aynı sayfa bayram namazını eda etti.
ABD'de yaşayan farklı milletlerden Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerdeki cami, açık alan ve parklara akın etti. Kendi kültürlerini temsil eden farklı kıyafetleri ve seccadeleriyle bir araya gelen binlerce Müslüman, New York kentindeki Washington Square Park'ta bayram namazını kıldı.
Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'daki Müslümanlar, Ramazan bayramı namazını Antaninarivo Cami'sinde kıldı.
Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı eda etmek için camileri doldurdu. Nijerya'nın başkenti Abuja'da binlerce Müslüman, bayram namazı için Annoor Camisi'nde ve avlusunda saf tuttu.