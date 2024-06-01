Minibüsü berber dükkanı yaptı: Müşterilerinin ayağına gidiyor

Evi ile iş yeri arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle ailesine fazla vakit ayıramadığını fark eden Eroğlu, ailesiyle tatillerde kullanmak için karavana dönüştürmek üzere aldığı ikinci el minibüsü, dükkan kirasının da artırılması üzerine iş yerine çevirdi.
İzmir'de 23 yıldır berberlik yapan Sercan Eroğlu, iş yerine dönüştürdüğü minibüsle gezerek hizmet veriyor.
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Müşterilerine minibüste hizmet veren Eroğlu, isteyenleri orman ve deniz manzarası eşliğinde de tıraş edebiliyor.
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#Berber
#Minibüs
6 saat önce