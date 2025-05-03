Minik Pearl ile dev Reggie: Rekorların köpekleri buluştu

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre yaşayan en büyük ve en küçük köpek, bu ayın başlarında düzenlenen bir etkinlikte bir buluştu. Buluşma, farklı boyutlardaki köpeklerin bir arada olabileceğini gösteren ‘dikkat çekici' bir an olarak kayıtlara geçti.







