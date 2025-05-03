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Minik Pearl ile dev Reggie: Rekorların köpekleri buluştu

Minik Pearl ile dev Reggie: Rekorların köpekleri buluştu

20:493/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
DHA
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Dünyanın en büyük ve en küçük köpekleri, Amerika'da etkinlik için bir araya geldi.

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre yaşayan en büyük ve en küçük köpek, bu ayın başlarında düzenlenen bir etkinlikte bir buluştu. Buluşma, farklı boyutlardaki köpeklerin bir arada olabileceğini gösteren ‘dikkat çekici' bir an olarak kayıtlara geçti.



Idaho'da yaşayan 7 yaşındaki Danua cinsi Reginald (Reggie), 1 metre 7 santim boyuyla ‘yaşayan en büyük köpek (erkek)' ünvanına sahip. Florida'dan gelen 4 yaşındaki Chihuahua cinsi Pearl ise 9 metre 14 santim boyuyla ‘yaşayan en küçük köpek' ünvanını taşıyor.



İki köpeğin buluşması, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından belgelenirken, etkinlik sosyal medyada da ilgi gördü.



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