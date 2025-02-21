Mirası neden istediği belli oldu: Ferdi Tayfur'un mirasının peşine düşen Tuğçe Tayfur meğer borç batağındaymış

Geçtiğimiz ay vefat eden babası usta sanatçı Ferdi Tafur'un cenazesinden sonra miras olaylarıyla gündeme gelen kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'ın borç batağına saplandığı ve evine icra geldiği iddia edildi.
Şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ve 6.5 aylık hamile olan Tuğçe Tayfur'un sağlık problemleri yaşadığı gündeme gelmişti. Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bizim için özel bir gün, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz. Dualarınızı bekliyoruz" diyerek takipçilerinden dua istemişti.
Ferdi Tayfur'un vefatıyla birlikte aile üyeleriyle miras krizi yaşayan Tuğçe Tayfur hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.
EŞİNİN BORÇLARINDAN DOLAYI SAHNEYE ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ
Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'ın borçlarını ödemek için konser vermeye başlayacağı konuşulmaya başlandı.
Şarkıcı Pınar Eliçe, "Öncelikle Tuğçe Tayfur'un sahneye çıkma olayı bence biraz beklemeli. Çünkü rahmetli Ferdi Tayfur'la olan polemiklerden ötürü bir taraf Tuğçe'yi haklı bulurken bir taraf Tuğçe'yi haksız ve babasının ölümüne sebep olarak görüyor. Sahneye çıkacaksan önce izleyicin olması gerekiyor. Ben şu an o izleyicinin kendisini dinlemeye geleceğini sanmıyorum.
Tuğçe'yle ilgili aldığım bir duyuma göre hamilelik sürecinin çok zor geçtiği ve çocuğunu düşürme tehlikesi olduğu. 21 haftalık bir hamilelik söz konusu. Ama çocuğun gelişimi 18 haftalık. Yani çocuk karnında gelişmemiş. Bu yüzden de bebeğin gelişiminde ciddi bir risk olduğu söyleniyor. Doktorları tarafından iddia ediliyor. O yüzden zaten şu an sahne alması da imkansız, bir çalışma içerisinde olması da imkansız. Çünkü yatarak bu süreci geçirmesi gerekiyor. Bebek gelişmemiş karnında annenin." dedi.
"TUĞÇE TAYFUR KOCASININ BORÇLARI İÇİN SAHNEYE ÇIKACAK"
Konuşmasına devam eden Eliçe, "Benim söylemek istediğim biraz önceki videoda izlediğimiz Muhammed Bey'in orada söylemi vardı. 'Ben senin kızını sahnelere çıkarmıyorum. Ona bakıyorum, onu kolluyorum koruyorum.' Bir kere hiçbir kadının kocası dahi bile olsa korunmaya ve kollanmaya ihtiyacı yoktur.
Hatırlamıyor musunuz 7-8 ay önce bu adam yüzünden Tuğçe Tayfur'un evini icralar gitmedi mi? O zaman bir erkek karısını kollayacaksa önce ticari hayatını kollasın o. Yani kalkıp şimdi bir sürü borç var. Bir sürü harç var. Kusura bakma da Muhammed Bey'in daha icraları veya borçları bitmiş değil ki o yüzden sahneye çıkıyor zaten." dedi.