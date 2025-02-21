Mirası neden istediği belli oldu: Ferdi Tayfur'un mirasının peşine düşen Tuğçe Tayfur meğer borç batağındaymış

Tuğçe'yle ilgili aldığım bir duyuma göre hamilelik sürecinin çok zor geçtiği ve çocuğunu düşürme tehlikesi olduğu. 21 haftalık bir hamilelik söz konusu. Ama çocuğun gelişimi 18 haftalık. Yani çocuk karnında gelişmemiş. Bu yüzden de bebeğin gelişiminde ciddi bir risk olduğu söyleniyor. Doktorları tarafından iddia ediliyor. O yüzden zaten şu an sahne alması da imkansız, bir çalışma içerisinde olması da imkansız. Çünkü yatarak bu süreci geçirmesi gerekiyor. Bebek gelişmemiş karnında annenin." dedi.







