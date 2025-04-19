Müsilaj endişesi yeniden gündemde: Balığa zarar verir mi?

"Müsilaj balığın etine zarar vermez"

Karacı, müsilajla ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 yıl önce müsilaj yine yoğun şekilde görülmüştü ve vatandaşlar tedirgin olmuştu. Bu yıl da Marmara Denizi'nde müsilaj vardı, bu da balıkçıların işini zorlaştırdı. Bu yüzden büyük teknelerin çoğu Karadeniz'e gitti. Müsilaj, denizin kendi ürettiği bir şey. Bölge bölge ortaya çıkabiliyor. Denizdeki azot ve fosfor yükü artınca, deniz bir savunma mekanizması geliştiriyor ve bu maddeyi üretiyor. Bazen akıntı ve rüzgârla kıyıya yaklaşıyor, bazen açığa gidiyor. Aslında balığın etine hiçbir zararı yok. Kıyıya çok geldiği zaman dip yapısını etkileyebilir, ama balığın yenmesine engel değil. Zaten bizden en çok balık alan müşteriler doktorlar. Onlar da söylüyor. Müsilaj hep olacak. Üç yıl olmayacak, dördüncü yıl çıkacak. Bu denizin doğal döngüsü."