Ne Antalya ne Muğla: Bu illerde lahmacun yemek cep yakıyor





EN PAHALISI BU İLLERDE





Bodrum, Antalya, İzmir gibi yazlık bölgelerde beachlerde satışı yapılan binlerce liralık lahmacunların yanı sıra Research İstanbul tarafından yapılan Lahmacun Endeksi’ne göre lahmacun satışının en pahalı olduğu 6 il fiyatlarıyla birlikte listelendi. İşte, o iller…



















