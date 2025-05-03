Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Obezite hastası kadın 200 kiloya ulaştı: Fiziksel ve psikolojik olarak tükenen kadın yardım istedi

Obezite hastası kadın 200 kiloya ulaştı: Fiziksel ve psikolojik olarak tükenen kadın yardım istedi

11:363/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kahramanmaraş'ta 48 yaşındaki Fatma Dağlı, yıllardır mücadele ettiği aşırı kilo problemi nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor. Yaklaşık 200 kilogram olduğu belirtilen bir çocuk annesi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 14 yaşındaki oğlu ile beraber yaşayan 48 yaşındaki Fatma Dağlı, aşırı kiloları nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaklaşık 200 kilogram olan kadın hareket etmekte dahi zorlanıyor. 5-6 kişinin yardımı ile evden çıkabilen Dağlı'nın birçok ihtiyacını ise okulunu bırakmak zorunda kalan 14 yaşındaki oğlu Baran karşılıyor. Aile, kendilerine kilo problemi başta olmak üzere uzanacak yardım elini bekliyor.


Yaşadığı zorlu anlatan Fatma Dağlı, "Benim hayatım çok zor ve çok kötü. Aylarca evden dışarı çıkmamıştım. Sabah sürüyerek indirdi 5-6 kişi. Devletten engelli maaşı ve çocuk parası haricinde para almıyorum, onunla geçinebiliyorum. Büyükşehir belediyesi ekipleri, ev ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hastaneye gidip yoğun bakımlarda yatıyorum aylarca. Ben sadece sağlığıma kavuşmak istiyorum fazla bir şeyde gözüm yok" dedi.


Bir çocuğu olduğunu anlatan Dağlı, "Hayatım cehennem, inşallah bir gün cennet olur. Bana el uzatan herkese de cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.


Annesine hem evlatlık hem de yoldaşlık yapan Baran Dağlı ise "Annemin rahatsızlığı nedeniyle okula gidiyordum bırakmak zorunda kaldım. Annemin hemen hemen bütün işlerini ben hallediyorum. Kıyafetlerini yıkayıp yemeğini hazırlıyorum. Anemin hastalığından kurtulmasını, kendim de okula dönmeyi çok istiyorum" şeklinde konuştu.


#obezite
#kilo
#obez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam Memiş saat vererek uyardı: Gram altında 4000 TL için tren her an kaçabilir! 3 Mayıs güncel altın fiyatları