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Oda kokusu değil zehir soluyormuşuz 'O ürünler toplatılıyor' Ticaret Bakanlığı açıkladı

Oda kokusu değil zehir soluyormuşuz 'O ürünler toplatılıyor' Ticaret Bakanlığı açıkladı

10:4230/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Ticaret Bakanlığı hileli ve insan sağlığına zarar veren ürünleri yayımlamaya devam ederken bu kez risk oluşturabilecek güvensiz ürünler listesine iki oda kokusunu aldı. Çoğumuzun sıklıkla tercih ettiği oda kokuları aslında yapılan araştırmalarla da kanıtlanmış şekilde insan sağlığına zarar veriyor...</p>
Ticaret Bakanlığı hileli ve insan sağlığına zarar veren ürünleri yayımlamaya devam ederken bu kez risk oluşturabilecek güvensiz ürünler listesine iki oda kokusunu aldı. Çoğumuzun sıklıkla tercih ettiği oda kokuları aslında yapılan araştırmalarla da kanıtlanmış şekilde insan sağlığına zarar veriyor...

Kapalı ortamların havası değişsin diye konuluyor fakat sağlığa zararları saymakla bitmiyor. Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehdit eden ürünleri yayımlamaya ve tüketicileri uyarmaya devam ederken son olarak evlerde sıklıkla kullandığımız iki oda kokusu hakkında toplatma kararı aldığını açıkladı. Peki, oda kokuları sağlığımız için tehdit olabilir mi? İşte Ticaret Bakanlığı tarafından toplatılan ürünler ve birçoğumuzun sıklıkla kullandığı oda kokularının sağlığımıza olan etkileri…

İKİ ÜRÜN YASAKLANDI


Bakanlığın listesinde yer alan ürünlerden biri L'actone marka odası kokusu oldu. Markanın "Sweet Sugar Oda Kokusu" isimli oda kokusu güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılıyor. 



Listede yer alan bilgilerde ürün "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" olarak sınıflandırıldı.


Listede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu. Ürünün taşıdığı riskler "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" şeklinde açıklandı. Bununla beraber ürünün satışının yasaklanacağı ve piyasadan toplantılacağı öğrenildi.

Öte yandan Purdue Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada bu birbirinden güzel kokan ürünlerin insan sağlığı açısından çok ciddi sorunlara neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Öyle ki, Kokulu ürünler, iç mekan ozonuyla etkileşime girerek 1 nanometre kadar küçük nanopartiküller oluşturur.

 Bu partiküller, solunum yoluyla akciğerlere ve diğer organlara taşınabilir. Bu da en başta solunum problemlerini peşinden getirir.

Öte yandan havayı temizlediğimizi zannederken iç mekan hava kalitesini düşürür hatta kirliliğini arttırmış oluruz.


Bu nanopartiküller, solunum yolu tahrişi, akciğer iltihabı ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Peki bunun yerine evimizin hava kalitesini arttırmak için neler yapabilir?


  • Kokulu Ürünlerin Kullanımını Sınırlayın: Oda kokuları, mumlar ve benzeri ürünlerin kullanımını azaltın.
  • Doğal Temizlik Ürünleri Tercih Edin: Sirke ve karbonat gibi doğal temizlik malzemeleri kullanın.
  • İyi Havalandırma Sağlayın: Ev içindeki hava kalitesini artırmak için düzenli olarak havalandırma yapın.
  • Hava Temizleyicileri Kullanın: HEPA filtreli hava temizleyicileri, iç mekan hava kalitesini iyileştirebilir.
  • Bu araştırma, iç mekan hava kalitesinin önemini ve kokulu ürünlerin potansiyel sağlık risklerini vurgulamaktadır. Ev ortamında kullanılan ürünlerin seçiminde dikkatli olunması, uzun vadede sağlık açısından faydalı olacaktır.
#oda kokusu
#sağlık
#akciğer
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