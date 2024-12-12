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Ölümcül virüs dolu yüzlerce şişe çalındı: Dünyayı tehlikeye atan hata için yetkililer harekete geçti

Ölümcül virüs dolu yüzlerce şişe çalındı: Dünyayı tehlikeye atan hata için yetkililer harekete geçti

Seda Ekinci
10:5512/12/2024, Thursday
G: 12/12/2024, Thursday
Yeni Şafak
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Queensland hükümeti, Avustralya'daki bir laboratuvardan yüzlerce ölümcül virüs örneğinin kaybolduğunu duyurdu. Duyuruda, örneklerin kaybolduğu laboratuvarın "virüsler, sivrisinek ve kene kaynaklı tıbbi öneme sahip patojenler için teşhis hizmetleri, gözetim ve araştırma" sağladığı belirtildi.

Avustralya'daki bir laboratuvardan yüzlerce ölümcül virüs örneği kayboldu. Virüs örneklerini kimin, ne için aldığı aldığı bilinmezken Queensland kükümeti, Sağlık Bakanlığı'na Avustralya'nın halk sağlığı departmanına "biyogüvenlik protokollerinin tarihi ihlali" nedeniyle bir soruşturma başlatması talimatını verdi.



Yetkililer Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan Hendra virüsü, Lyssavirüs ve Hantavirüs dahil olmak üzere birden fazla bulaşıcı virüsün 323 şişesinin kaybolduğu bildirdi.


Hendra, yalnızca Avustralya'da bulunan zoonotik (hayvandan insana geçen) bir virüs olarak biliniyor.


Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, Hantavirüs ciddi hastalıklara ve ölüme yol açabilen bir virüs ailesidir; Lyssavirüs ise kuduza neden olabilen bir virüs grubudur.


Duyuruda, örneklerin kaybolduğu laboratuvarın "virüsler, sivrisinek ve kene kaynaklı tıbbi öneme sahip patojenler için teşhis hizmetleri, gözetim ve araştırma" sağladığı belirtildi.


Ayrıca, yapılan açıklamada bulaşıcı örneklerin çalınıp çalınmadığı veya imha edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

#virüs
#Avustralya
#laboratuvar

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