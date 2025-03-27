Ölümle burun buruna gelen kadını hemşirenin verdiği kan kurtardı: 'Artık o benim üçüncü oğlum'

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden ve doktorlar tarafından yakında taburcu edilecek olan Arslantürk, hemşire Askı'ya minnettar olduğunu söyledi. Askı'nın bundan sonra kendisinin 3'üncü oğlu olduğunu belirten Arslantürk, “İlaçlarımı yeniden alabilmek için hastaneye gitmiştim. Hastanedeyken muayene oldum ve doktor bana kalbimde sıkıntı olduğunu söyledi. Sonra buraya geldim ve kalp kapakçığının değişmesi gerektiği belirtilerek ameliyata alındım. Ameliyat sonrası kanamam olunca kan arandı ama bulunamadı. Kan bankasında da akrabalarımda da yokmuş. Bu sırada Ramazan hemşire bana kan verdi. Allah razı olsun ondan. Hemşirem kanını verdi benim hayatımı kurtardı, ona bir can borçluyum. İki oğlum vardı Ramazan ile 3 oğlum oldu. Allah razı olsun teşekkür ediyorum” diye konuştu.







