Omurilik felci ile dünyaya gelen Sefa'nın başarılarla dolu yolu: EKPSS'de 17'nci oldu

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Fizyoterapisti Nursena Safa ise "Öğrencimiz Sefa Şahin'in, Spina Bifida Myelomeningosel rahatsızlığı var. Kendisi 26 yaşında. Genel olarak egzersizlerimizde üst ekstremite kuvvetlendirme, alt ekstremite eklem hareketi açıklığı çalışıyoruz. Şu an kısa vadede hedeflerimize ulaşmış bulunmaktayız. Uzun vadede de hedefimiz, destekli olarak yürüme cihazı ile biraz daha bağımsızlığımızı artırmak. Biz buradaki tedavilerimize devam ettiğimiz süreçte kendisi de EKPSS'ye çalışma sürecindeydi. Sefa ile aynı heyecanı yaşadık. Kendisi EKPSS'den güzel bir not alarak atamasını da gerçekleştirdi. Kendisi şu an Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda memuriyet kazandı" dedi.