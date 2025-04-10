Omurilik felci ile dünyaya gelen Sefa'nın başarılarla dolu yolu: EKPSS'de 17'nci oldu

Kursa giderken aynı zamanda EKPSS'ye çalıştığını da anlatan Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. EKPSS'ye hazırlanıp ay zamanda kuruma gelmek biraz zor oldu. Ama buradaki hocalarımın motivasyonu, kendi çabam ve çalışmamla buraya kadar geldim ve EKPSS'den 96 aldım. Türkiye 17'ncisi oldum. Başlamadan önce biraz, 'yapabilir miyim?' diye şüphelerim vardı. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm. Çalıştıkça her şey daha iyi oldu ve şu anda inşallah daha iyi yerdeyim. Engelli arkadaşlarımızın çoğu, kendilerini evlere hapsediyorlar. Bu şekilde yapmasınlar. EKPSS'ye hazırlanıp, devlet memurluğuna hazırlansınlar. Sosyal hayatta da aktif olabilmeleri için engelsiz yaşam merkezlerine gelsinler. Burada da sosyal etkinliklerimize katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.







