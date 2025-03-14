Ordu'da ihya edilen 600 yıllık Eskipazar Camii dualarla ibadete açıldı

Caminin açılışını mübarek bir günde gerçekleştirmenin hazzını yaşadıklarını dile getiren Güler, “Bu caminin yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde manevi ve tarihi eserlerimizi geleceğe kazandırma konusunda hassasız. Bundan sonra da sahip çıkmaya ve geleceğe taşımakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.