Ordu'da ihya edilen 600 yıllık Eskipazar Camii dualarla ibadete açıldı

Ordu’nun bir Türk yurdu olmasında en önemli unsur olan Hacıemiroğlu Beyliği’nin Karadeniz’de ilk yerleşim yeri olan Altınordu’nun Eskipazar mevkiindeki 600 yıllık tarihi Eskipazar (Bayrambey) Camii, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe kazandırdığı restorasyonunun ardından dualar eşliğinde beş vakit ibadete açıldı.
Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçmişten günümüze gelen manevi ve tarihi değerlere her zaman değer verdiklerini, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
Caminin açılışını mübarek bir günde gerçekleştirmenin hazzını yaşadıklarını dile getiren Güler, “Bu caminin yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde manevi ve tarihi eserlerimizi geleceğe kazandırma konusunda hassasız. Bundan sonra da sahip çıkmaya ve geleceğe taşımakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Tarihi Eskipazar Camii'nin açılışına Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Dikdörtgen planlı Eskipazar Camii 1380 yıllarında Hacıemiroğulları tarafından inşa ettirildi. Cami, Rumi 1197 (Miladi 1781) yılında Şebinkarahisar Mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından ilk restorasyon çalışmasını geçirdi.
Eski camiden günümüze sadece giriş kapısı ve portalı kaldı. Şimdiki minaresi ise 1877 yılında eski minarenin kaidesi üzerine yapılmış, 1994 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025'te de Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılmıştır.
Pencere kapısı ve minberi ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olup, Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. Caminin iki de hamamı mevcuttur.