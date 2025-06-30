Orman yangını ile evine benzin döken şüphelinin çıkardığı yangın birleşmiş: 'Mahşer yeri gibiydi'

'CAMLARI KIRIP, UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIK'

Oto-galerici Recep Taş (50) da sitede 5 dükkanı ile çok sayıda aracı olduğunu belirtip, "Yangın çıkınca birden panikledik. Araçlarımızı alevlerden kaçırmaya çalıştık. Anahtarlar ofiste olduğu halde, o an panik ve heyecandan bulamadık. Çoğunun camlarını kırıp, uzaklaştırmaya çalıştık. Çevredeki vatandaşlar da sağ olsun yardım etti. Ama yine de iki aracımızı yanmaktan kurtaramadık. Bu yangının çıkmasındaki en büyük sebep, belediyenin sanayi içerisinde çöplüğü var. Orayı yakıyorlar; alevler rüzgarla buraya geliyor. Oradan ormana, ormandan da beyaz eşya deposuna sıçramış. Depodan da bizim iş yerlerimize sirayet etti" dedi.