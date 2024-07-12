Osman Müftüoğlu 'Bitkisel ürünlerde zerre kadar yok' diyerek duyurdu: Unutkanlığa savaş açıp hafızayı zehir gibi yapıyor

Müftüoğlu, "Bitkisel gıdaları daha çok kazanmanın bir yolunu bulmamız lazım.





Diğer bir önemli bir bellek desteğinin de aklın sütü, tekrarlıyorum aklın sütü olarak tanımladığımız B12 vitamini olduğunu lütfen hatırlayın. B12 vitamininin de sadece hayvansal ürünlerde olduğunu unutmayın.





Bitkisel ürünlerin hemen hemen hiçbirinde zerre kadar B12 vitamini yok" dedi.