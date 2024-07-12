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Hayat

Osman Müftüoğlu 'Bitkisel ürünlerde zerre kadar yok' diyerek duyurdu: Unutkanlığa savaş açıp hafızayı zehir gibi yapıyor

Pınar Görgü
10:50 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Güçlü bir hafıza her yaşta insan için önemli. Birçok insanın hayatında çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilen unutkanlık kaygı oluşturabiliyor. Ancak çözümü oldukça basit! Hafıza kuvvetlendirmek için doğal destekleyiciler bulunuyor. Sağlık alanında yaptığı önerilerle tanınan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, güçlü bir hafıza için "Aklın sütü" dediği vitamini herkesin kullanması gerektiğinin altını çizdi.

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Güçlü bir hafızaya sahip olmak yaşam kalitesini artırdığı gibi bilişsel işlevleri de destekliyor.

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Hafızanın düşmanları arasında stres, uyku düzensizliği ve düzensiz beslenme gibi faktörler bulunuyor.

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Sağlık alanında yaptığı önerilerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, iyi bir hafıza için neler tüketilmesi gerektiği konusunda son noktayı koydu.

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Bellek dostu olan besinleri sıralayan Osman Müftüoğlu, B12 vitaminini "Aklın sütü" olarak tanımlıyor.

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Osman Müftüoğlu, hafıza dostu besinleri sıraladı;

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Belleğin en önemli düşmanı; kronik hastalıklar, kronik iltihaplar, şekerlemeler ve paslanmalar.


Yani glikasyon, oksidasyon ve inflamasyon denilen üçlü çete belleğin de en önemli düşmanıdır.

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Ceviz

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Keten tohumu

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Chia

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Semizotu

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Omega 3 zengini balıkları, Omega 3 zengini diğer deniz ürünlerini, Omega 3 zengini yumurtaları ve diğer hayvansal gıdaları da tavsiye etti.

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Müftüoğlu, "Bitkisel gıdaları daha çok kazanmanın bir yolunu bulmamız lazım.


Diğer bir önemli bir bellek desteğinin de aklın sütü, tekrarlıyorum aklın sütü olarak tanımladığımız B12 vitamini olduğunu lütfen hatırlayın. B12 vitamininin de sadece hayvansal ürünlerde olduğunu unutmayın.


Bitkisel ürünlerin hemen hemen hiçbirinde zerre kadar B12 vitamini yok" dedi.

#Osman Müftüoğlu
#hafıza
#B12
#Omega-3
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