Osman Müftüoğlu öneriyor: Kabuklarıyla birlikte bir avuç yiyin 1 bardak sıcak su için! İşte bilinmeyen faydaları

Kabak çekirdeği, sağlıklı bir atıştırmalık olarak biliniyor. Ayrıca besleyici özellikleriyle de dikkat çekiyor. İçerdikleri besin değerleriyle bilinen kabak çekirdekleri, sağlık açısından da pek çok fayda sağlıyor. Tek yapmanız gereken 1 avuç çekirdek ve 1 bardak sıcak suyu hazırlamak... Dr. Osman Müftüoğlu ayrıca kabak çekirdeğinin kabuklarıyla beraber tüketilmesini öneriyor. İşte kabak çekirdeğinin içeriği ve bilmediğiniz faydaları...

1 / 23 Son zamanlarda yapılan araştırmalar, hem lezzetli bir atıştırmalık olarak tüketilen kabak çekirdeğinin sağlık açısından sunduğu avantajları gözler önüne seriyor.

2 / 23 Özellikle içeriğinde bulunan sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller ile kabak çekirdeği, kalp sağlığını desteklemekten sindirimi düzenlemeye, kan şekerini dengelemekten antioksidan etkiler sağlamaya kadar geniş bir yelpazede faydalar sunuyor.

3 / 23 Kabak çekirdeğinin faydalarından yararlanmak içinse uyku öncesinde 1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra 1 bardak sıcak su içmek yeterli.

4 / 23 Bu yöntem sindirim sisteminin çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve kabızlık şikayeti son buluyor.

5 / 23 Kabak çekirdeği, protein ve lif bakımından oldukça zengin.

6 / 23 Bu nedenle tokluk hissi sağlıyor ve sindirim sistemini destekliyor.

7 / 23 Kabak çekirdeği, magnezyum, çinko, demir ve potasyum gibi önemli mineralleri içeriyor. Bu mineraller vücut fonksiyonları için hayati öneme sahip. Düzenli tüketildiğinde sağlıklı bir yaşam için gerekli.

8 / 23 İçeriğinde bulunan sağlıklı yağlarla kabak çekirdeği, kalp sağlığını destekler. Özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan kabak çekirdeği, kalp-damar hastalıklarının riskini azaltmakta etkilidir.

9 / 23 Kabak çekirdeği, antioksidanlar açısından son derece zengin bir kaynaktır. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve hücre hasarını da önler.

10 / 23 Kabak çekirdeği, içeriğindeki sağlıklı yağlar ve protein sayesinde uzun süreli enerji sağlayabilir. Bu nedenle sporcular ve aktif bir yaşam tarzına sahip olan bireyler için ideal bir atıştırmalık olabilir.

11 / 23 Kabak çekirdeği ayrıca, antioksidan bakımından zengindir, diyabet riskini azaltabilir, antikanser özellikleri vardır, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir, uykuyu iyileştirir, diyet atıştırmalığı için uygundur, parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar, mesane sağlığına faydalıdır, kemik oluşumu için önemli bir besindir, iyi bir çinko kaynağıdır, retina sağlığını korur, saçlarınızı güçlendirir, sperm kalitesini artırmaktadır, bağışıklığı güçlendirir, prostat sağlığını destekler, cilt sağlığını korur, kabızlık problemlerini hafifletir, kalp sağlığını korur, besin içeriği zengindir.

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Kabuklarıyla birlikte yiyin

Dr. Osman Müftüoğlu kabak çekirdeğinin kabuklarıyla beraber tüketilmesini öneriyor.

13 / 23 Her gün bir avuç kabak çekirdeği tüketmenin faydaları bir hayli fazla.

14 / 23 Kabak çekirdeğini tüketirken aşırıya kaçarsanız sivilce yapar, kilo aldırır ve bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir.

15 / 23 Günümüzde sağlıklı beslenme ve doğal yollarla sağlık koruma önemli bir odak noktası haline geldiğinden, kabak çekirdeği gibi doğal gıdaların sağlık üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan araştırmalar da artıyor.

16 / 23 Kabak çekirdeğinin bu faydaları, onu sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli beslenme programlarının önemli bir parçası haline getiriyor.

17 / 23 Sağlık bilincinin giderek arttığı günümüzde, kabak çekirdeğinin sunduğu bu değerlerin ve faydalarının keşfi, insanların sağlıklı beslenme tercihlerinde daha sık tercih edilen bir atıştırmalık olmasını sağlayabilir.

18 / 23 Osman Müftüoğlu, tohumların, çekirdeklerin şifa deposu olduğunu belirtiyor.

19 / 23 Susamda, karpuzda, keten tohumunda, kabak ve ayçiçeği çekirdeğinde çekirdeğin önemli olduğunu belirten Müftüoğlu, şunları söyledi:

20 / 23 "Hepsi çok faydalı ama kabak çekirdeği içerisindeki magnezyum yükü, demir yükü, kabak çekirdeği içerisindeki serotonin ve melatonin üreten, yani uyku ve mutluluk hormonu üreten triptofan hammaddesi yükü nedeniyle ayçiçeği çekirdeğinden biraz daha yüklü bir çekirdek türü."

21 / 23 Akşamları atıştırmalık için kabak çekirdeğine öncelik verilmesini tavsiye eden Müftüoğlu, kabak çekirdeğini şu şekilde tüketmeyi tavsiye ediyor:





22 / 23 "Hatta midenizde bir sorun yoksa benim gibi kabak çekirdeğinin kabuğunu açmadan yiyin. Kabak çekirdeğinin kabuğu demir deposudur. Bitkisel demir açısından muazzam zengin bir kaynaktır."