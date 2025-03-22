Osman Sınav için AKM'de tören düzenlendi

Törende gözyaşlarını tutmakta zorluk çeken Osman Sınav'ın oğlu yönetmen Yusuf Ömer Sınav, "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen hayatına dokunmuş herkese çok teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece yaptığı filmleriyle değil hayata bakışıyla, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, insanlara verdiği değerle. Birçok kişiye bir baba gibi dokundu. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sevgisini göstermeyi çok iyi bilirdi. Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sessizliği çok konuşurdu. Onun sevgisi birçok zaman yüksek sesle değil hep derinden içinize işleyerek hissedilirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını görürsünüz. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi, kolayca başarmadı. Yeri oldu bizden feragat etmesi gerekti. Ama hep aklında biz vardık. Hep uzaktan onun sevgisini hissettik. Babam ben doğduğum zaman 'artık yalnız değilim' demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim sözleri tutmak benim için çok değerli. Biz hiçbir zaman onu değiştirmeye çalışmadık. Hayatımızda ne yaşadıysak hep onun arkasında durmaya çalıştık. Hep onu anlamaya çalıştık. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bugünden sonra da bu şekilde böyle devam edecek. Merak etme baba ‘Biz de yalnız değiliz'. Bak baba buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum" diye konuştu.







