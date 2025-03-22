Osman Sınav için AKM'de tören düzenlendi

Bir süredir kanserle mücadele eden yönetmen, senarist ve yapımcı Osman Sınav Perşembe günü hayatını kaybetti. Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenlendi.
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi birçok yapıma imza atan usta yönetmen Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene, Osman Sınav'ın ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Selçuk Yöntem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.
Törende gözyaşlarını tutmakta zorluk çeken Osman Sınav'ın oğlu yönetmen Yusuf Ömer Sınav, "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen hayatına dokunmuş herkese çok teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece yaptığı filmleriyle değil hayata bakışıyla, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, insanlara verdiği değerle. Birçok kişiye bir baba gibi dokundu. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sevgisini göstermeyi çok iyi bilirdi. Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sessizliği çok konuşurdu. Onun sevgisi birçok zaman yüksek sesle değil hep derinden içinize işleyerek hissedilirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını görürsünüz. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi, kolayca başarmadı. Yeri oldu bizden feragat etmesi gerekti. Ama hep aklında biz vardık. Hep uzaktan onun sevgisini hissettik. Babam ben doğduğum zaman 'artık yalnız değilim' demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim sözleri tutmak benim için çok değerli. Biz hiçbir zaman onu değiştirmeye çalışmadık. Hayatımızda ne yaşadıysak hep onun arkasında durmaya çalıştık. Hep onu anlamaya çalıştık. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bugünden sonra da bu şekilde böyle devam edecek. Merak etme baba ‘Biz de yalnız değiliz'. Bak baba buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum" diye konuştu.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanını temsilen katılan Bakan yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bu aralar bu acı kayıplar hepimizi çok uzuyor. Ve Osman abi bizim için çok kıymetli; gerçekten Türk sinema tarihi, televiyon tarihi için devrim niteliğinde işler yapmış bir sanatçımızdı. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun, çok üzgünüz. Ama eserleri ile inanıyorum ki uzun yıllar boyunca Türkiye'de insanların gönlünde yer etmeye devam edecek. Tekrar başımız sağ olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Osman Sınav için dua edildi. Türk Bayrağına sarılı tabut omuzlara alınarak cenaze namazı kılınması için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne götürüldü.