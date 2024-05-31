Oyuncu Ahmet Uğurlu'ya son görev

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Uğurlu'nun çok yetenekli ve özel bir aktör olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosu ve sineması için çok acı bir kayıp. Kederimiz sonsuz. Bunlar bizim ustalarımız." değerlendirmesinde bulundu.