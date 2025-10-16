Panik yaşayan mahalle sakinleri konuştu: '3 gün üst üste yangın çıkardı'

Apartman sakini, Gökçin Ödül yaşananları şöyle anlattı, "Bu apartman sakinlerinden biriyim. Bu bodrum katta iki buçuk yıldır madde bağımlısı biri yaşıyor ve biz tedirgin olup buraya hiç giriş yapamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sürekli arka arkaya yangınlar meydana geldi. İlk önce A blok apartmanımızın bodrum katıyla bağlantılı olan kapıyı yakıyor. Salı günü kapıcı dairesini yakıyor ve üçüncü günde en büyük yangını çıkardı, patlama meydana geldi. Çok şiddetli bir patlamaydı ve maddi açıdan büyük zarara uğradık. Bu kişiye ait bir pitbull köpek mevcut, hiçbir veteriner belgesi yok. Yangından sonra veteriner çağırdık ama kapalı alan olduğu için müdahale edemedi. Olaydan sonra şahıs köpeği alarak kaçtı.