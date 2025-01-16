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Papua Yeni Gine'de yamyamlık vakası: Kardeşini öldürüp parçaladı, kesik vücut parçalarıyla poz verdi

Papua Yeni Gine'de yamyamlık vakası: Kardeşini öldürüp parçaladı, kesik vücut parçalarıyla poz verdi

20:3916/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
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Papua Yeni Gine, ortaya çıkan “yamyam” içerikli bir videoyla gündeme geldi. Görüntülerde, kesik insan parçalarını kameraya gösteren ve elinde palalar taşıyan bir çetenin yer aldığı tespit edildi.

Ülkenin en büyük gazetesi Papua Yeni Gine Post-Courier tarafından yayımlanan videoda, bir grubun kesilmiş bir insan ayağını havaya kaldırarak poz verdiği görüldü. Gazete, bir ay önce sosyal medyada paylaşılan başka bir videoda da benzer şekilde kesik insan kalıntılarının gösterildiğini belirtti.



Papua Yeni Gine Polis Teşkilatı Bakanı Peter Tsiamalili, yaşananları "korkunç yamyamlık eylemleri" olarak tanımladı. Bakan, olayın 2 kardeş arasındaki şiddetli bir anlaşmazlığın ardından başladığını ve küçük kardeşin büyük kardeşi öldürmesiyle sonuçlandığını açıkladı.



Tsiamalili, yaptığı açıklamada, "Bu tür barbarca eylemler bizi bir halk ya da ulus olarak tanımlamaz. Bu olay, toplumsal değerlerimizi tehdit eden bir durumdur ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



Görüntülerin kaynağını araştıran polisin Goilala bölgesine ulaştığı ve bölgedeki 7 cinayeti soruşturmak üzere ekiplerin harekete geçirildiği aktarıldı. Cinayetlerden sonra bir bölge sakininin, "Bu bizim etimiz, pişirip yiyeceğiz" dediği iddia edildi.



Ülkede yamyamlık tartışmaları, daha önce ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden’ın İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan amcasının yamyamlık kurbanı olabileceği spekülasyonuyla yeniden gündeme gelmişti.


Yamyamlık, Papua Yeni Gine’nin geçmişinde bazı kabilelerde görülen bir uygulama olarak biliniyor. Ancak bu tür davranışların nadir olduğu ve hükümetin yamyamlıkla mücadele için uzun süredir çalıştığı ifade ediliyor.

#Papua Yeni Gine
#Yamyam
#Kardeş

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