Vücudunuz sizi uyarıyor olabilir ama siz fark etmiyor olabilirsiniz. Özellikle ellerde görülen ve sıradan gibi algılanan bir değişiklik, aslında ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir hastalığın ilk işareti olabilir. Sağlık uzmanları, basit bir testle evde dahi tespit edilebilecek bu duruma karşı uyarıda bulunuyor. Pek çok kişi bu belirtiye sahip olduğunu fark etmeden yaşıyor. Ancak zamanında teşhis, hayat kurtarıcı olabilir. İşte sağlık camiasının dikkat çektiği o çarpıcı uyarı…