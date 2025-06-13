Pazarda bin 250 liradan alıcısını bekliyor: Aksekililer sabah erkenden dağlara bu mantar için çıkıyor

Hasan Sağlam, kuzugöbeği mantarını toplamanın zor ama bir o kadar da keyifli olduğunu ifade etti:





Sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımızla dağa gider, gün boyu ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği ararız. Bir gün bir kilo, diğer gün belki iki-üç kilo buluruz. Ancak dağda geçirdiğimiz zaman, her şeyden daha değerli.