Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Peynir, kıyma ve çikolata: Hepsinde sahtekarlık çıktı işte ifşa olan o markalar ve ürünler

Peynir, kıyma ve çikolata: Hepsinde sahtekarlık çıktı işte ifşa olan o markalar ve ürünler

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:406/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını korumak için ürün testlerine devam ediyor. Bu yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı ve sakıncalı bulunan ürünler tek tek ifşa edildi. Yapılan testlerde; kahve ilaç, kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köftede tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listesini yayınladı.


Peynir, kıyma, çikolata, bal... Hepsinde sahtekarlık yapıldığı ortaya çıkarken yayınlanan yeni liste "pes" dedirtti.



Denetimler laboratuvar ortamında gerçekleşiyor

Laboratuvar ortamında yapılan son testlerde kahvede ilaç, kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köftede tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.



Sahtecilik had safhada

Et, süt, kıyma, peynir, zeytinyağı, bal, gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanırken ürünlerde yapılan sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı.﻿


Şüphelenilen gıdadan uzak durun

Bakanlık uyarılarını sık sık tekrarlıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.


İşte ifşa olan o markalar ve ürünler...

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Taklit ürünler
#sahtecilik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SİGARA ZAMMI İLE GÜNCEL FİYATLAR 6 OCAK 2025: Sigaraya zam geldi mi, en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?