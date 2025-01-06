Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını korumak için ürün testlerine devam ediyor. Bu yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı ve sakıncalı bulunan ürünler tek tek ifşa edildi. Yapılan testlerde; kahve ilaç, kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köftede tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

1 /6 Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listesini yayınladı.



2 /6 Peynir, kıyma, çikolata, bal... Hepsinde sahtekarlık yapıldığı ortaya çıkarken yayınlanan yeni liste "pes" dedirtti.





3 /6 Denetimler laboratuvar ortamında gerçekleşiyor Laboratuvar ortamında yapılan son testlerde kahvede ilaç, kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köftede tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.





4 /6 Sahtecilik had safhada Et, süt, kıyma, peynir, zeytinyağı, bal, gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanırken ürünlerde yapılan sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı.﻿



5 /6 Şüphelenilen gıdadan uzak durun Bakanlık uyarılarını sık sık tekrarlıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

