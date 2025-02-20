Prof. Dr. Canan Karatay ısrarla onu önerdi: Kahvaltıda tüketince karnı dümdüz ediyor

Stres, hareketsizlik, yanlış beslenme gibi pek çok etken, kilo alımına neden olabiliyor. Özellikle göbek bölgesindeki inatçı yağlardan kurtulmak için oldukça efor sarfetmek gerekiyor. Ancak kahvaltıda tüketeceğiniz besinlerle, bölgesel zayıflamayı sağlamak mümkün.
Ezber bozan açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayan İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, kahvaltıda tüketildiğinde bölgesel yağlara savaş açan besinleri açıkladı.
Karatay, sabah tüketilen yer fıstığı, fındık ve bademin zayıflama sürecinde oldukça etkili olduğunu söyledi.
İşte Karatay'ın kilo verdiren mucize kahvaltısı:
Kahvaltıda az pişmiş 2 yumurta, menemen, omlet, mıhlama, pastırma yumurta yapılabilir. Fakat bunların yanında ekmek, poğaça, simit gibi hamur işleri yememek gerekiyor.
Bir bardak çay bardağının yanında fındık, fıstık, ceviz, badem veya yerfıstığı tüketilmesi, bölgesel yağların azalmasına fayda sağlıyor.
Yaş, kilo, boy, fiziksel aktivite düzeyi ve vücut analizinize göre uygun bir beslenme programı takip edin.
Açlık hissettiğinizde bisküvi, kek, börek vb. gıdaların yerine önce bir bardak su içmek ve meyve, kepekli kraker, yoğurt, beyaz peynir, kuru erik, 3–4 adet ceviz gibi hafif ve sindirimi kolay yiyecekler atıştırın.
3 ara öğün ve 3 ana öğün yemeyi alışkanlık edinin ve asla aç kalmayın.
Günde ortalama 45 dakika yürüyüş yapın.
Günde 8–10 bardak su için.
Kan şekerini hızla yükseltip düşürmeyen, tokluk hissi veren, kepekli ve lifli yiyecekleri tercih edin. Üç beyazı (şeker-un-tuz) listenizden çıkartın.
Kızartmayı sofranızdan uzaklaştırın, onun yerine ızgara, haşlama ve buğulama türüne yer verin.
Uyku düzeninizi dengede tutun. Çok uyku kadar uykusuzluk da kilo aldırır, çünkü az uyku sinir sisteminin dengesini bozar, stres yaratır ve bu da paralel olarak atıştırma eğilimlerini arttırır.
Sigara, kahve ve kafeinli içecekler kan şekerini düşürerek şekerli gıdalara saldırmaya neden olduğu için bunlardan uzak durun.
Hazır gıdalar ve asitli içecekleri hayatınızdan çıkarın.
Zayıflama ilaçlarından kaçının. Çünkü bitkisel zayıflama ilaçları; vücutta B1 vitamini (thiamin) eksikliğine yol açıyor, karbonhidrat metabolizmasını etkiliyor, istem dışı göz kayması, yürümede dengesizlik ve sinirlilik gibi sinir sistemi bozuklukları yaratır.