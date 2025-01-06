Resmen ölüme neden oluyor: Dünyanın en tehlikeli yemeği açıklandı

Dünya genelinde bazı yemeklerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı biliniyor. Ancak içlerinde öyle bir yemek var ki her yıl 20 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Bu kadar tehlikeli olmasına rağmen severek tüketilmeye devam edilen yemek, karaciğer kanserine yakalanmaya yol açıyor. İşte 'sessiz katil' olarak bilinen dünyanın en zararlı yemeği.
Taylandlı doktor Narong Khuntikeo, yaptığı araştırma sonucunda, sessiz katil olarak bilinen ve vücutta kalıcı hasarlara yol açan dünyanın en zararlı yemeğini ortaya koydu.
Tayland'da popüler olan Koi Pla, çiğ balık ve taze otlarla hazırlanan lezzetli bir yemek.
Genellikle kıyılmış veya ince doğranmış çiğ balığın yanı sıra çeşitli baharatlar ve malzemelerle tatlandırılan bu salata, Tayland'ın kuzeydoğu bölgesi Isan ve Laos'ta büyük ilgi görüyor.
Özellikle Güneydoğu Asya mutfağının önemli bir parçası olan Koi Pla, hem yerel halk hem de turistler için vazgeçilmez bir lezzet haline gelmiş durumda.
Peki, lezzetli ve bir o kadar tehlikeli olmasını sağlayan nedir?
Ancak, bu yemeğin bu kadar tehlikeli olmasının nedeni içinde bulunan bol miktardaki çiğ balık değil.
Karaciğer, safra kesesi, pankreas...
Koi pla'nın en büyük tehlikesi, parazit bulaşma riski. Özellikle Opisthorchis viverrini adı verilen bir parazit türü, çiğ veya az pişmiş tatlı su balıklarında sıkça görülür. Bu parazit, insan vücuduna girdiğinde karaciğer, safra kesesi ve pankreas gibi organlarda ciddi hasarlara yol açabilir.
Yemek tutkunları, Güneydoğu Asya mutfağının, güçlü aromatik bileşenleri, tamarind (demirhindi) ve limon otu gibi malzemelerle harmanlamasıyla tanındığını bilirler.
Taylandlı bir doktor, anne babasının karaciğer kanserinden ölmesinin ardından insanları ölümcül yemek konusunda uyarıyor.
"Sessiz katil"
Karaciğer cerrahı Dr. Narong Khuntikeo, AFP'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor: "Bu yemek burada çok büyük bir sağlık yüküne neden oluyor. Ancak kimse bunu bilmiyor, sessizce hayatlarını kaybediyorlar. Tıpkı ağaçtan düşen yapraklar gibi"
Kendisi ve uygulayıcı ekibi, dört yıl boyunca ultrason cihazları ve idrar test kitleri kullanarak Isaan bölgesindeki köylüleri parazit açısından test etti.
Çalışmanın sonuçlarına göre, bazı topluluklardaki sakinlerin yüzde 80'inin ölümcül paraziti yuttuğu tespit edildi.
Tehlikeli olmasına rağmen neden tüketiliyor?
Koi pla, kendine özgü, keskin ve ferahlatıcı bir lezzete sahiptir.
Kültürel önemi: Bazı bölgelerde uzun yıllardır tüketilen geleneksel bir yemektir.
Bazı kültürlerde, canlı karıncaların eklenmesinin sindirime iyi geldiğine inanılır.