Rize'de Türk Mutfağı lezzetleri görücüye çıktı en fazla ilgiyi çay aromalı baklava çekti

Osmanlı mutfağının da yer aldığını ifade eden Gülsüm İslamoğlu "Biz hem İstanbul saray mutfağında çalıştık hem de Osmanlı mutfağında çalıştık. İçli köftemizden, vişneli yaprak sarmamızdan, su böreğimizden ve baklavamızdan dolayı dört çeşit ürünle bugün buradayız. Biz mutfak olarak hem Antep hem Osmanlı mutfağı çalışıyoruz bu noktada. Hem kadınlarımız her mutfağı öğrensinler aynı zamanda da sadece yöresel yemeklerden ziyade tüm mutfağa hakim olsunlar istiyoruz" dedi.