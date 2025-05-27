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Rize'de Türk Mutfağı lezzetleri görücüye çıktı en fazla ilgiyi çay aromalı baklava çekti

Rize'de Türk Mutfağı lezzetleri görücüye çıktı en fazla ilgiyi çay aromalı baklava çekti

16:0327/05/2025, Salı
IHA
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Türk mutfağı haftasında Rize’ye özgü lezzetler görücüye çıktı. Yeşil çay pudralı baklava, hem tadıyla hem de sunumuyla ziyaretçileri şaşırttı. İçindeki fındık ve çay aroması, ağızda tatlı başlayıp boğazda yakıcı bir iz bırakıyor.

Türk Mutfağı lezzetlerinin sergilendiği Rize'de çaylı baklava ilgi odağı oldu.Rize'de Türk mutfağı haftası vesilesiyle Rize Çay çarşısında tüm ilçelerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Rize'ye özgü pepeçura tatlısı, Çayeli kuru fasulyesi, Derepazarı pidesi, Laz böreği ve korkotalı etli sarması ön plana çıktı.

Etkinliğin gözdesi ise Kalkandere Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından tarifi geliştirilen ‘Yeşil çay pudralı baklava' oldu. Rize protokolünün ve halkın katılımıyla misafirlere yöresel ve meşhur yiyecekler tanıtıldı.

Osmanlı mutfağının da yer aldığını ifade eden Gülsüm İslamoğlu "Biz hem İstanbul saray mutfağında çalıştık hem de Osmanlı mutfağında çalıştık. İçli köftemizden, vişneli yaprak sarmamızdan, su böreğimizden ve baklavamızdan dolayı dört çeşit ürünle bugün buradayız. Biz mutfak olarak hem Antep hem Osmanlı mutfağı çalışıyoruz bu noktada. Hem kadınlarımız her mutfağı öğrensinler aynı zamanda da sadece yöresel yemeklerden ziyade tüm mutfağa hakim olsunlar istiyoruz" dedi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinin meşhur pidesinin organik oluşuna dikkat çeken Ahmet Samangül "Derepazarı pidesi Rize'ye özel has ürünlerle peynir, kavurma ve özel pişirme tekniğiyle yaptığımız kıymamızla beraber ve özel hamurumuzla, odun ateşiyle yanan taş fırınımızda ağır ateşte pişen pidemizdir. Peynirimiz tamamen doğal, katkı ve koruyucu madde olmayan bir peynirdir" ifadelerini kullandı.

Hamuruna katılan yeşil çay pudrası ile yapılan baklava herkesin ilgisini çekti. Yeşil çay pudrasından yaptıkları tatlıları giderek arttırdıklarının altını çizen Kalkandere Halk Eğitimi Müdürlüğü Usta Öğreticisi İrem Öztürk "Bildiğimiz baklava hamuruyla yapılıyor içerisine çay pudrası ekliyoruz.

Bu sene burma şeklinde de denedik çaylı baklavamızı, içerisinde fındık ve ceviz var, hamurunda ise çay pudrası var. Ağızda ilk tatlı bir tat sonrasında boğazda hafif yakan bir tat bırakıyor, deneyen insanlar beğeniyor tekrar denemek istiyor" şeklinde konuştu.

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