Rızkını 70 yıldır hayvan tarağından kazanıyor: 'Ben ölürsem bu iş biter'

Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra mecburen dükkanın başına geçtiğini anlatan Çakmak, "70 yıldır hem imalatını yapıyorum hem de satıyorum. Toptan 40 TL, perakende 50 TL. Eskiden Vezirköprü'de 5 esnaf bu işi yapardı. Türkiye'nin her yerine gönderirdik. Pres taraklar çıkınca esnaflık bitti, bir tek ben kaldım. Ben de ölürsem bu iş de biter" diyerek mesleğin yok olma tehlikesine dikkat çekti.



