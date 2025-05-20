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Rızkını 70 yıldır hayvan tarağından kazanıyor: 'Ben ölürsem bu iş biter'

Rızkını 70 yıldır hayvan tarağından kazanıyor: 'Ben ölürsem bu iş biter'

09:0620/05/2025, Salı
IHA
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Samsun'da 70 yıldır hayvan tarağı üretimi yapan İzzet Çakmak, 18 yaşında başladığı mesleğine 88 yaşında devam ediyor. Eskiden 5 esnafın bu işi yaptığını söyleyen Çakmak, artık tek kaldığını ve ölmesi halinde kimsenin el işçiliğiyle hayvan tarağı üretmeyeceğini anlattı.

 Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan hayvan tarağı imalatını 70 yıldır sürdüren 88 yaşındaki İzzet Çakmak, el emeği ile üretim yaptığı tarakları satışa sunuyor.

Tarihi Vezirköprü Bedesten Çarşısı Arastası'nda mesleğini sürdüren İzzet Çakmak, üretimde kullandığı makineyi de kendisinin yaptığını ifade ederek, "Bu makineyi 65 yıl önce yaptım. Önceleri dişleri hızarla ve elle açıyorduk. Şimdi bu makineyle diş açıyoruz. Tarağın sacını kesip, dişlerini açtıktan sonra perdah eder, ardından sapını gürgen ağacından hazırlayıp perçinleriz. Eski geleneklere uygun, sağlam ve dayanıklı taraklar üretiyorum. Sac kalın, sap gürgen. Paslanır ama çürümez" dedi.


Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra mecburen dükkanın başına geçtiğini anlatan Çakmak, "70 yıldır hem imalatını yapıyorum hem de satıyorum. Toptan 40 TL, perakende 50 TL. Eskiden Vezirköprü'de 5 esnaf bu işi yapardı. Türkiye'nin her yerine gönderirdik. Pres taraklar çıkınca esnaflık bitti, bir tek ben kaldım. Ben de ölürsem bu iş de biter" diyerek mesleğin yok olma tehlikesine dikkat çekti.


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