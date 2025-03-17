Roma'nın kalbinde Göbeklitepe'nin eşsiz tarihi yeniden canlandırıldı: Ziyaretçi rekoru kırıldı

Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı 24 Ekim 2024 tarihinden bu yana 5 milyon ziyaretçiye ulaşarak büyük bir ilgiyle karşılandı.





İtalya’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Kolezyum, insanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe’yi ağırlayarak medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunuyor.