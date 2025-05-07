Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Londra'da: Albayrak Grubu tarafından düzenlenen sergi Bakan Bolat tarafından açıldı

Londra'da 20 gün süreyle açık olacak serginin sanatseverler tarafından beğeniyle ziyaret edilmesini dileyen Bolat, "Güzel bir tesadüfle bu sergi açılışına gelmemiz mümkün oldu. Serginin, birkaç ay önce tespit olunan İngiltere Ticaret Bakanı ve ekibiyle yarınki resmi görüşmelerimiz ve Türkiye-İngiltere İş Forumu toplantımızın hemen öncesine denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu." dedi.







