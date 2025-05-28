Saç boyalarında lösemi ve lenfoma riski: Uzmanlar sessiz tehlikeyi açıkladı, güzel görünmek için bu hatayı sakın yapmayın

Saç boyamak günlük rutinimizin vazgeçilmezi… Ama kullandığınız o güzel renklerin içinde saklı bir tehdit olduğunu biliyor muydunuz? Medipol Sağlık Grubu Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysun Halaçoğlu, uzun süredir bilim dünyasında tartışılan bir konu olan saç boyaları ile kan hastalıkları arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Saçlarını sık sık boyayanlar için dikkat çekici bir uyarı yapan Halaçoğlu, 1980 yılı öncesinde üretilen saç boyalarının kanserojen etkiler taşıyabileceğini vurguladı. Ayrıca, saç boyalarının içeriğindeki kimyasalların, özellikle eski nesil ürünlerde daha fazla kansere davetiye çıkarabileceği açıkça ortaya kondu.

1 /14 Saç boyalarındaki gizli tehlike ortaya çıktı. Güzel görünmek için sakın bu hatayı yapmayın.

2 /14 Uzmanlar 15-20 yıl boyunca saç boyamanın ve iki haftadan kısa aralıklarla boyama yapmanın, bazı kanser türleri için teorik risk oluşturduğunu belirtip lösemi ve lenfoma gibi hematolojik kanser riskine dikkat çekti.

3 /14 Medipol Bahçelievler Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysun Halaçoğlu, özellikle 1980 yılı ve öncesinde üretilen saç boyalarının içerdiği kimyasalların sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtti.



4 /14 Saç boyama alışkanlıklarının sıklığı ve süresi gibi faktörlerin de bu riski artırmada önemli bir rol oynuyor.



5 /14 Amonyak ve paraben detayı dikkat çekti

Saç boyalarının özellikle 1980 yılı ve öncesinde üretilen türlerinin bazı hayvan deneylerinde kanserojen etki gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Halaçoğlu, bu dönemde üretilen saç boyalarının içeriğindeki amonyak ve paraben gibi kimyasalların sağlık riski oluşturduğunu belirtti.

6 /14 Ayrıca “Bu dönemde yapılan araştırmaların ortaya koyduğu riskler nedeniyle saç boya üreticileri formülasyonlarını değiştirmiş ve daha güvenli kabul edilen yeni nesil boyaların üretimine geçmiştir” ifadelerini kullandı.

7 /14 Doç. Dr. Halaçoğlu, günümüzde kullanılan yeni nesil saç boyalarının eski nesil boyalara göre daha güvenli olduğunu vurguladı.



8 /14 Saç boyalarında lösemi ve lenfoma riski

Ancak saç boyalarına uzun süreli ve sık maruz kalmanın risk teşkil edebileceğine dikkat çekerek, “Saç boyalarını 15-20 yıl boyunca düzenli olarak kullanmak ve 14 günden daha sık boyama yapmak, lösemi, lenfoma gibi hematolojik kanserler açısından teorik olarak risk oluşturabilir” ifadelerini kullandı.



9 /14 Saç boyama sıklığı önemli

Uzun süre ve sık saç boyamanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Doç. Dr. Halaçoğlu, “Saç boyasını 15-20 yıl boyunca düzenli kullanmak ve 2 haftadan sık boyamak, lösemi ve lenfoma gibi kan kanserleri için risk oluşturabilir” diyor. Yani saçınızı sık sık boyamak sağlığınız için riskli olabilir.

10 /14 Sağlıklı saç boyama için pratik öneriler:

Boyama sıklığını 2-3 aya çıkarın, Koyu renkler yerine açık tonları tercih edin, Kimyasal oranı düşük ve organik ürünleri kullanın, Saç boyamaya mümkün olduğunca geç yaşta başlayın.

11 /14 Kimler daha çok saç boyuyor? Kadınlar mı, erkekler mi?

Kadınların yaklaşık %70’i 18 yaşından itibaren saç boyama alışkanlığına başlıyor.

12 /14 Erkeklerde ise bu oran 40 yaşından sonra sadece %10 civarında.



13 /14 Saç boyalarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor ancak uzmanlar, riskleri azaltmak için tedbirli davranmanın önemine dikkat çekiyor.