Şahin Kendirci ve Bayhan'dan sonra Gassal'ın 3. Sezon şarkıcısı belli oldu

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan Gassal dizisi 2 sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Dizinin konusu kadar şarkıları seslendiren isimler de dikkat çekti. İlk sezonunda Şahin Kendirci'nin, ikinci sezonunda Bayhan'ın şarkılarını seslendirdiği dizide üçüncü sezonda yeni bir sürpriz yer aldı.
Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"ın üçüncü sezon çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.
İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, kara komediyle dramı bir araya getiriyor.
Yeni sezonda yönetmenliğini Sümeyye Karaarslan ve Onur Tan'ın üstlendiği dizinin başrollerini Ahmet Kural ile Hande Soral paylaşıyor.
Gassal'ın ikinci sezonunda, ilk sezondan Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk gibi başarılı isimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu.
Gassal'da dizinin konusu kadar şarkılar ve şarkıcılar da dikkat çekti.
İlk sezonunda Şahin Kendirci'nin ikinci sezonunda Bayhan'ın yer aldığı Gassal'ın üçüncü sezonunda da izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor.
Samet Aday'ın haberine göre, Gassal'ın üçüncü sezonuna Kubat şarkılarıyla renk katacak.