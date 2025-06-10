Şamlı ustaların asırlardır sabırla koruduğu sanat: Ahşap mozaik

"Eskiden daha çok değer verilen bir meslekti"





1980'den bu yana bu meslekte olduğunu vurgulayan Cihad Hamvi de "Babam ve kardeşlerimle bu işi yapıyoruz. Burada herkes bir işin ucundan tutuyor. Ben mesela zımparalama ve cila gibi bir sürü işi yapıyorum. Mesela şu an desen üzerine cila işlemi yapıyorum. Bu işi bana babam öğretti." dedi.