Sanatçı Murat Kekilli, Doğu Türkistan ve Gazze için yaptığı paylaşımla bir kez daha duygulandırdı: Tüm gelirini bağışladı

Bugüne kadar dünyadaki tüm mazlumlara destek olmak ve dikkat çekmek için paylaşımlar yapan, şarkılar söyleyen sanatçı Murat Kekilli son paylaşımıyla yine gönülleri fethetti.

1 /4 “Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim” sözleriyle 'Gazze için ses ol' konserinde yer alan, paylaşımlarıyla sadece Filistin'de değil Suriye'de ve Doğu Türkistan'da da yaşananlara dikkat çeken duyarlı sanatçı Murat Kekilli'nin paylaşımı tüm sanat dünyasına örnek olacak cinsten.





2 /4 Murat Kekilli bu sene çıkacak tüm şarkılarının dijital gelirini mazlum Müslümanlara hediye edeceğini söyledi.

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