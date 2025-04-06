Sarıkamış'ta yiyecek arayan angutlar eşleriyle görüntülendi

Sarıkamış'ta sulak alanlarda kuş sesleriyle yankılanırken, angutların eşleriyle birlikte görülmesi ise bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini ve ekosistemin sağlıklı işleyişini gözler önüne serdi. Dron ile görüntülenen angutlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Bir süre yiyecek arayan angutlar, daha sonra yuvalarının yolunu tuttu.