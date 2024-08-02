Şehit polis Ahmet Şahan gözyaşları ile uğurladı

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, “Dün saat 9.00 sıralarında Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Şahan görevi esnasında şüpheli şahsın ateş açması neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Personelimizi şehit eden şüpheli şahıs yapılan operasyon ile ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız 2006 yılında teşkilatımıza atanmış, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 yıl süren görevinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne atanan ve birçok başarılı göreve imza atan şehidimizin Ahmet Şahan'ın aramızdan zamansız ayrılışı başta kıymetli ailesini, Emniyet teşkilatımızı ve sevenleri derinden üzmüştür” dedi.