"Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliğine yol açıyor"





Tartışmalı diğer bir gıda boyası olan Pans Sunset Yellow (E110) hakkında da açıklamalar yapan Doç. Dr. Gonca Bilge Özel, bu boyanın sağlık üzerine olumsuz etkileri bulunduğuna dair bazı bilimsel araştırmaların olduğunu belirterek, "Pans Sunset Yellow, özellikle dondurmalar ve bazı tatlılarda kullanılıyor. Ancak çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi sorunlara yol açabileceği iddia ediliyor. Bu yüzden bu tür boyalarla yapılan ürünlerde, etiket üzerinde 'çocuklarda hiperaktiviteye neden olabilir' gibi uyarılar yer alması gerekiyor" diye konuştu.



